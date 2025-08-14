تربية كوردستان تواصل دورات تعليم اللغة الكوردية عبر الانترنت للكورد في الخارج

بهدف توسيع نطاق تعليم اللغة الكوردية عبر الانترنت للأطفال والكبار المقيمين في الخارج، أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، ومديرية الدراسة في الخارج، من خلال اتحاد كورد الشتات، عن بدء الدورة الرابعة لتعليم اللغة الكوردية عبر الانترنت، في الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل، علمًا أن محاضرات الدورة تكون في يوم الأحد من كل أسبوع.

ويتم في هذه الدورة تدريس اللهجات الثلاث للغة الكوردية، وهي السورانية، والبادينية، والكرمانجية، من قِبل معلمين مؤهلين.

وعند إتمام الدورة، يحصل المشاركون فيها على شهادة رسمية صادرة من وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان.

تجدر الإشارة الى أن 1000 مواطن كوردي، كانوا شاركوا في الدورات التي أقيمت سابقاً، وحصلوا على شهادات من وزارة التربية.

