الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الروسي في أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الروسي في أربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين، القنصل العام لروسيا في أربيل، ماكسيم روبين.

وخلال اللقاء، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق، والمستجدات والمتغيرات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في إقليم كوردستان.

كما تم التأكيد على تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

