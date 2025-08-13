مزارعو قرية كوردية يحافظون على بذور طماطم مميزة منذ أكثر من قرن ونصف

في قرية “فقي مصطفى” التابعة لقضاء جمجمال في حدود إدارة گرميان المستقلة، يمارس المزارعون الزراعة بشكل عائلي منذ أكثر من 150 عاماً، ويولون اهتماماً خاصاً لإنتاج نوع نادر من الطماطم التي هي نتاج التربة الخصبة والمياه المميزة لمنطقتهم.

سكان هذه القرية الذين ورثوا مهنة الزراعة عن آبائهم وأجدادهم، يتحدثون عن زراعة عدة أنواع من المحاصيل الزراعية، لكن طماطمهم تتمتع بشهرة خاصة وعليها طلب كبير.

يقول أحد المزارعين: “هذا العمل ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. طماطمنا نادرة وعليها طلب كبير”.

تعود خصوصية هذه الطماطم إلى التربة الخصبة والمياه العذبة للمنطقة، التي أكسبتها طعماً ونكهة مختلفة. استطاع مزارعو القرية المحافظة على بذور هذه الطماطم المميزة لأكثر من قرن ونصف. يقول أحد المزارعين: “هذه الطماطم حافظنا على بذورها لمدة 150 عاماً. التربة والمياه تمنحها خصوصية مختلفة”.

رغم أن أسعار الطماطم في الأسواق تنخفض أحياناً، إلا أن طماطم “فقي مصطفى” تحافظ على سعر مرتفع بسبب خصوصيتها. أشار أحد المزارعين إلى أنه حتى لو كان سعر الطماطم العادية في السوق 150 ديناراً، فإن طماطمهم تُباع بألف دينار على الأقل.

يقول ذلك المزارع بثقة: “أتحدى كل كوردستان والعراق، باستثناء تربتنا ومياهنا، لا يستطيع أحد إنتاج هذا النوع من الطماطم”.

في السنوات الأخيرة، أولت حكومة إقليم كوردستان اهتماماً أكبر بالمنتجات المحلية، مما شكل حافزاً لمزارعي هذه القرية والمناطق الأخرى للاستمرار في العمل الزراعي وتأمين مصدر رزقهم.

رغم ارتفاع أسعار منتجاتهم مقارنة بالمنتجات المستوردة ومنتجات المناطق الأخرى، إلا أنه بسبب الطلب الكبير عليها، لا يواجه مزارعو قرية فقي مصطفى أبداً صعوبة في تسويق منتجاتهم.





