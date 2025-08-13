الكشف عن مغريات أمريكية لدمشق مقابل خفض التوترات

أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” بأن واشنطن ستقدم للحكومة السورية حزمة حوافز سياسية واقتصادية، في حال اتخاذها خطوات لخفض التوترات مع الأقليات في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وزير الخارجية أسعد الشيباني، لبحث التطورات الأخيرة في السويداء.

وأسفرت المحادثات عن اتفاق لتشكيل فريق عمل مشترك يضم سوريا والأردن والولايات المتحدة، لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان استقراره.

وأفادت مصادر معنية بالشأن السوري في الأردن لصحيفة “ذا ناشيونال” أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل تحالف دولي لأصدقاء سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار، مقابل تقديم تنازلات في السياسة الداخلية.

وذكرت مصادر أن واشنطن تريد حكومة وقوات أمن سورية شاملة.

وقال مصدر ثان: “الفكرة الأمريكية هي تشكيل مجموعة من الدول “أصدقاء سوريا” لتشجيع دمشق على تغيير مسارها”. حيث لا أحد يرغب في رؤية استمرار زعزعة الاستقرار في سوريا، ولا حتى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي باسم “أصدقاء سوريا” لدعم إعادة الإعمار، بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية تشمل تشكيل حكومة شاملة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة الموالية، وتعيين شخصيات تكنوقراط بدلاً من قادة عسكريين سابقين في المناصب العليا.

وقال مصدر إن السماح لسكان المحافظة باستئناف حياتهم الطبيعية، بما في ذلك الوصول دون قيود إلى دمشق، مطلب أمريكي رئيسي.

كما قال مصدر آخر، مسلطا الضوء على التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا وقدرتها على “الاستيلاء على الجنوب بسهولة”: “إذا استمر الشرع في ترك الأمور للمسلحين، فإن الحكومة ستدمر نفسها بنفسها”.

وفي هذه الحالة، حذر المصدر من أن الشرع سيفقد السيطرة على الجنوب، وسيشجع ذلك الأكراد في الشرق، وستعود سوريا إلى حقبة “الحرب بالوكالة والتفجيرات الانتحارية”، وأشار المصدر نفسه إلى أن الولايات المتحدة تحاول إنقاذ الحكومة السورية “من نفسها”.

وقال مصدر أردني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاستقرار أساسي لمنع أي مواجهة بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى وجود آلاف القوات التركية في سوريا، على الرغم من انتشارها بشكل رئيسي في الشمال.

وتابع المصدر: “آخر ما يريد الأردن رؤيته” هو مواجهة مسلحة بين إسرائيل وتركيا قرب حدوده. “لا أحد راض تماما عن الشرع، ولكن لا أحد يريد رؤيته يفشل فشلا ذريعا”.

