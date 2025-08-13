بلدية أربيل تكشف موعد المرحلة الثالثة من عملية توزيع الأراضي

تعمل فرق رئاسة بلدية أربيل في المرحلة الثالثة من توزيع الأراضي، ويقول رئيس البلدية كارزان هادي: فرقنا تعمل للوصول إلى المرحلة الثالثة في أقرب وقت، ويجب أن تكون الأراضي، وبحسب الخطة ، الأراضي محاذية لـ طريق أربيل – دهوك.

يُشار إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 آذار 2024، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يحصلوا على أراضٍ سابقاً، وقد نُشر القرار رسمياً في جريدة وقائع كوردستان بتاريخ 28 أيار 2024.

وأعلن هادي، تسليم تقرير بلدية أربيل بشأن المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم توزيع الأراضي على موظفي حكومة اقليم كوردستان، وقال: نحن نستعد للمرحلة الثالثة.

وفيما يتعلق بالوعود للمرحلة الثالثة لتوزيع الأراضي قال: فرقنا مستمرة في العمل، وخلال الأيام المقبلة سنعمل على عملية توزيع الأراضي.

وكان وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، أعلن في 15 تموز 2025، عن بدء المرحلة الأولى من توزيع الأراضي على موظفي المؤسسات الحكومية ضمن حدود قضاء بحرکە.

وأوضح عوني، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المرحلة تتضمن توزيع قطع أراضٍ على موظفي الوزارات والدوائر المختلفة في قضاء بحرکە، وذلك تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مجلس وزراء الإقليم.

وبحسب القائمة الرسمية المنشورة، شمل القرار أسماء 3003 موظفين من حدود قضاء بحرکە التابع لمحافظة أربيل، حيث ستُمنح لهم قطع أراضٍ ضمن خطة التوزيع المعتمدة.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قرر في 27 آذار 2024، خلال اجتماع رسمي، تخصيص أراضٍ للموظفين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من منح الأراضي الحكومية.

