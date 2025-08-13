بغداد تقترب من اتفاق نهائي مع أنقرة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر سومو

أفاد مصدر رفيع في وزارة النفط العراقية بقرب التوصل الى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط اقليم كردستان.

وقال المصدر في تصريح صحفي “نناقش مقترحات الحكومة التركية للتوصل إلى اتفاق جديد، وسنصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة”.

وبيّن أنه “لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن قضية نفط إقليم كردستان ، لكننا قريبون جداً من التوصل لاتفاق نهائي واستئناف التصدير”، لافتاً الى أنه “سيتم بيع نفط إقليم كردستان في حال استئناف التصدير عن طريق شركة سومو حصراً”.

وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان منذ آذار 2023 عبر أنبوب جيهان بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، وبناء على شكوى عراقية.

ويوم الاثنين (21 تموز 2025) وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتباراً من تموز 2026.

ودخلت هذه الاتفاقية الموقعة في (27 آب 1973)، حيز التنفيذ في (22 نيسان 1975) مع مصادقة مجلس الوزراء التركي عليها، وجُددت عدة مرات، آخرها في عام 2010، حينما جرى تمديدها لمدة 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي في عام 2025.

