قصر كيمبرلاند في دهوك يروي قصة أميركي غامض

في حي من أحياء دهوك القديمة توجد آثار بيت يعرف بـ”قصر كيمبرلاند”. هذا القصر، يروي قصة رجل أميركي عاش في دهوك قبل نحو 100 عام من الآن، ولا تزال شخصيته غامضة. يعمل مخرج بريطاني حالياً على إنتاج فيلم وثائقي يكشف عن حقيقة تلك الشخصية.



روجر كيمبرلاند، أميركي أقام في ذلك القصر بدهوك منذ سنة 1923 حتى سنة 1938، وحيكت حول حياة كيمبرلاند قصص عديدة، منها التي تصفه بالسائح والمحسن والمبشر بالديانة المسيحية، ومنها ما يرى أنه كان جاسوساً أو ضابطاً عسكرياً.

المخرج البريطاني جيريمي، الذي يتحدث باللغة الكوردية بسلاسة، قرر إنتاج فيلم وثائقي عن حياة روجر كيمبرلاند.

وأعلن جيريمي لشبكة رووداو الإعلامية أن “هناك روايات وقصصاً كثيرة عن كيمبرلاند، بعضها يقول إنه كان صديقاً للكورد وبعضها يصفه بالعدو. نحاول من خلال هذا الفيلم الوثائقي أن نعرض الحقائق على الجمهور، لنعرف من هو هذا الرجل وماذا كان يعمل”.

المعلومات التي تمكن جيريمي من جمعها، تشير إلى أن روجر كيمبرلاند كان ابن فلاح من كاليفورنيا الأميركية وأراد أن يذهب مبشراً بالمسيحية إلى أفغانستان التي كان يرى أنها أصعب بقاع العالم، لكن الكنيسة أرسلته بدلاً عن أفغانستان إلى جنوب كوردستان.

وصل كيمبرلاند إلى دهوك سنة 1923، وتعلم الكوردية في سيميل خلال ثلاثة أشهر بحيث كان يتحدث الكوردية بسلاسة كالسكان الكورد.

ومع أنه كان شخصية محبوبة، إلا أن الحكومة العراقية آنذاك حددت حركته، وفي الأخير زاره شخصان في داره سنة 1938 وأردياه بمسدس.

وصل جيريمي إلى المراحل الأخيرة من العمل على الفيلم الوثائقي، ويريد من خلاله الإجابة على سؤال: هل كان روجر كيمبرلاند صديقاً للكورد أم عدواً؟

