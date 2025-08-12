سيذهبون إلى الأربعينية.. كوردستان تستقبل أكثر من 100 ألف زائر عبر منفذ “حاج عمران”

يواصل عدد الزائرين إلى العراق الارتفاع مع اقتراب ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وقد تجاوز عدد الزائرين الذين دخلوا البلاد عبر منفذ “حاج عمران” في إقليم كوردستان 100 ألف شخص.

ويتدفق زوار من المسلمين الشيعة من جميع أنحاء العالم إلى مدينتي النجف وكربلاء، سنوياً، لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين، عبر منافذ مختلفة. وللسنة الرابعة على التوالي، يستقبل إقليم كوردستان الزائرين مع تجهيز خدمات الإقامة والطعام لهم.

مع حلول موسم الزيارة، يبدأ الزوار من إيران وآسيا الدخول عبر منافذ إقليم كوردستان، والانتقال باتجاه النجف وكربلاء جنوباً.

وفي هذا الإطار، صرح المقدّم سالار تحسين، مدير دائرة الجوازات والإقامة في حاج عمران، لمنصة “الجبال”، اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، بأن “أكثر من 100 ألف سائح عبروا البوابة حتى اليوم”، مشيراً إلى أن “هذا العام شهدت الإجراءات تغييراً، إذ يتوجب على الزائرين ممن دخلوا عبر إقليم كوردستان العودة عبر منافذ الإقليم. بالإضافة إلى أن استعدادات هذا العام أكثر تقدماً”.

يذكر أنه دخل أكثر من 6000 زائر روسي وجورجي وأذربيجاني من بوابة حاج عمران الدولية خلال الأيام الـ 12 الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية وصول أكثر من ثلاثة ملايين زائر أجنبي إلى العراق، قدِموا من دول عديدة، مثل: إيران وتركيا وروسيا وأذربيجان وجورجيا والعديد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية