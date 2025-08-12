بالتعاون مع كوردستان .. الاطاحة بـ11 ارهابيا بمناطق متفرقة من العراق

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، يوم الثلاثاء، بتنفيذ مقاتليه سلسلة عمليات “كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول” تنظيم داعش، مشيرا إلى أن تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 11 عنصرا إرهابيا وتطهير وتفجير عدة أنفاق وكهوف في مناطق متفرقة من البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، فإنه تم إلقاء القبض في عمليات منفصلة على 5 ارهابيين في محافظة نينوى، وكذلك القاء القبض على 4 ارهابيين في مناطق متفرقة في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز، أنه “في إطار التعاون مع مديرية عمليات جهاز آسايش اقليم كوردستان تمكنا من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية”، منوها إلى القبض على أحد الارهابيين في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز أيضا إنه “في واجبات التطهير والتفتيش والاستطلاع ونصب الكمائن تمكنت قواته وباسناد من طيران الجيش من تدمير 7 مضافات في محافظة نينوى، وبواجبات منفصلة تمكنا تفتيش وتدمير 3 مضافات، و 3 أنفاق وكهف واحد تحتوي على مواد معدة للتفجير في المحافظة أعلاه”.

وذكر البيان أنه “في إطار التنسيق مع مديرية عمليات جهاز آسايش إقليم كوردستان تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب وبواجبات متعددة من تفتيش وتطهير 13 مضافة في محافظة صلاح الدين، كما تم وبواجبات منفصلة تدمير 3 أنفاق والعثور على اعتدة مختلفة وتفجير الغام ارضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة في نفس المحافظة أعلاه”.

وتابع الجهاز في بيانه، أنه “بتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنا من تفتيش 6 مضافات في كركوك، كما تمكنا بواجبات اخرى من تطهير عدة مباني و4 مضافات و3 أنفاق في نفس المحافظة”، مشيرا إلى تدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى.

