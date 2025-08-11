الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من شيوخ ووجهاء العشائر العراقية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 11 آب / أغسطس 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظات العراقية.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس بارزاني بحفاوة بالوفد الضيف، مثمناً دور العشائر العراقية في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز روح التعايش بين أبناء الوطن.

وأعرب الوفد الضيف عن إيمانه العميق بضرورة وحدة الصف بين العراقيين كأساس للاستقرار، وعدَّ الحوار السبيلَ الأفضل لحل المشكلات والخلافات. كما جدد الوفدُ دعمَه لرؤية المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، الداعية لحصر السلاح بيد الدولة، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة بين المواطنين. كذلك أبدى الوفد رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون العراق، مؤكداً أن العراقيين يمتلكون القدرة على حل مشاكلهم من خلال الحوار وقبول الآخر، بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الحاضرون على استمرار التنسيق والتواصل بين مكوّنات العراق، والعمل من أجل عراق اتحادي مستقر وآمن، تُصان فيه كرامة جميع المواطنين من أربيل إلى البصرة، ومن الموصل إلى الناصرية.

