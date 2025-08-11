ماذا تضمنت مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وايران؟

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، مضامين مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح العوادي في تصريح للوكالة الرسمية، أن “ما وقع اليوم بحضور رئيس الوزراء بين مستشار الأمن القومي العراقي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني هو مذكرة تفاهم أمنية تتعلق بتطوير الاتفاق الأمني السابق بين العراق وإيران”.

وأضاف ان “مذكرة التفاهم تركزت على تعزيز التعاون الأمني الحدودي المشترك بين البلدين الشقيقين وثانيًا التعاون الاستخباري وكذلك منع حالات التسلل المتقابل ودعم إجراءات حماية الحدود المشتركة للوصول إلى وضع أمني مسيطر عليه يخدم المصالح الوطنية الامنية لكلا للبلدين معًا”.

وتابع، أنه “تم التأكيد، خلال اللقاء، بين رئيس الوزراء ولاريجاني على ضرورة حل مشاكل المنطقة من خلال التفاوض والحوار والابتعاد عن التصعيد، كما تم مناقشة قضايا اخرى كموضوع الممرات الكبرى العابرة للدول واهمية طريق التنمية العراقي والربط السككي وكذلك تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديدات الإقليمية وتطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية