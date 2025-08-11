خطة استراتيجية تدخل حيز التنفيذ.. بدء العمل قريباً في مشروع طريق مزدوج يربط العاصمة أربيل بالسليمانية

أكد وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبدالكريم، اليوم الإثنين، أن مشروع إنشاء الطريق المزدوج (سايدين) بين “كويه – دوكان” يعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى ربط العاصمة أربيل بمحافظة السليمانية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعتزم قريباً الشروع في تنفيذ مشروع الطريق المزدوج “كويه – دوكان”، موضحاً أن التصاميم الهندسية للمشروع وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم طرحها قريباً للموافقة عليها بهدف بدء العمل فيه قبل نهاية العام الجاري.

مؤكداً، أن ربط العاصمة أربيل بالسليمانية عبر طريق مزدوج يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة النقل بين المحافظتين، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بانشاء مثل هذه المشاريع الحيوية لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والخدمات العامة في الإقليم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية