أغسطس 12, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

علاقات إقليم كوردستان الخارجية تنفي خبر زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى امريكا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

علاقات إقليم كوردستان الخارجية تنفي خبر زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى امريكا

نفت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الاحد، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، بزيارة إلى الولايات المتحدة ولقائه مسؤولين رفيعي المستوى هناك، مؤكدة أن هذه الأنباء “عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس”.

وقالت الدائرة في بيان: “بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة نشرت أخباراً عن زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار فيها، وهي معلومات لا تمت للحقيقة بصلة ولا تقوم على أي أساس واقعي”، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار، وعدم السعي إلى تضليل الرأي العام.

ويأتي هذا النفي بعد تداول أنباء خلال الأيام الماضية تفيد بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة وأجرى عدة لقاءات مع مسؤولين بارزين هناك.

facebookShare on Facebook
Post Views: 58

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi