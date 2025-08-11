علاقات إقليم كوردستان الخارجية تنفي خبر زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى امريكا

نفت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الاحد، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، بزيارة إلى الولايات المتحدة ولقائه مسؤولين رفيعي المستوى هناك، مؤكدة أن هذه الأنباء “عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس”.

وقالت الدائرة في بيان: “بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة نشرت أخباراً عن زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار فيها، وهي معلومات لا تمت للحقيقة بصلة ولا تقوم على أي أساس واقعي”، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار، وعدم السعي إلى تضليل الرأي العام.

ويأتي هذا النفي بعد تداول أنباء خلال الأيام الماضية تفيد بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة وأجرى عدة لقاءات مع مسؤولين بارزين هناك.

