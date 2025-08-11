رئيس الشركة: سيارات تويوتا ذات المنشأ الصيني غير ملائمة لأجواء العراق

علق رئيس شركة “تويوتا” فرع العراق سردار حسين البيباني، يوم الاثنين، على قرار الحكومة العراقية بمنع استيراد سيارات “تويوتا” ذات المناشئ الصينية.

وقال البيباني، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “السيارات ذات المنشأ الصيني من علامة تويوتا صُممت خصيصاً لتتناسب مع أجواء الصين ومواصفاتها البيئية”.

وأشار إلى أن “هذه السيارات ليست مناسبة ولا صالحة للعمل في أجواء العراق التي تتميز بظروف مناخية وطرق مختلفة”.

هذا وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الشهر الماضي، تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ‏بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026.‏

كما كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة ‏التخطيط خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل القرار الأخير المتعلق ‏بدخول السيارات إلى العراق، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق ‏متطلبات السوق العراقية وحماية المستهلكين.

