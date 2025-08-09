نتائج قرعة المفوضية لتسلسلات أرقام التحالفات والأحزاب للانتخابات النيابية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عبر قرعة علنية، تسلسلات أرقام التحالفات والأحزاب والأفراد المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وجاءت نتائج القرعة لبعض التحالفات والأحزاب، كالتالي: “207 تسلسل ائتلاف الإعمار والتنمية، 218 تسلسل منظمة بدر، 221 تسلسل تحالف سيادة الوطني تشريع، 222 تسلسل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، 231 تسلسل تحالف قوى الدولة الوطنية”.

كما ورد أيضاً “244 تسلسل ائتلاف الأساس العراقي، 252 تسلسل تحالف تصميم، 255 تسلسل حزب تقدم، 257 تسلسل ائتلاف دولة القانون، 275 تسلسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

ونوهت المفوضية، إلى أن “هذه الأرقام لا تعني بداية الحملة الانتخابية”، داعية الجميع للالتزام بتوقيتات الحملة الانتخابية.

وأدناه ترتيب الأرقام وفق القرعة:

قائمة المرشحون الأفراد والتحالفات والأحزاب:

201 / تحالف القضية الإيزدية

202 / حركة الصادقون

203 / ثابتون

204 / التحالف العربي في كركوك

205 / الانبار هويتنا

206 / التحالف المدني الديمقراطي

207 / ائتلاف الإعمار والتنمية

208 / كاوه لطيف علي

209 / المنقذون

210 / حركة إدراك

211 / الهوية الوطنية

212 / التيار الوطني العشائري في العراق

213 / تجمع الفاو زاخو

214 / المهندس نصير العكاشي

215 / المحامي كريم عيدان الجبوري

216 / الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

217 / جبهة تركمان العراق الموحد

218 / منظمة بدر

220 / واسط الأجمل بالخدمات

221 / تحالف سيادة الوطني تشريع

222 / الاتحاد الوطني الكوردستاني

223 / قادمون

224 / ابشر ياعراق

225 / تيار الموقف الوطني

226 / دكتور درشاد محمد

227 / أمل حسن رحيم العقابي

228 / تحالف شراكتنا في صلاح الدين

229 / تحالف إنقاذ تركمان كركوك

230 / حزب الإيثار العراقي

231 / تحالف قوى الدولة الوطنية

232 / فينوس بابان

233 / الماكنة

234 / عبد الرحمن حاتم الجبوري

235 / تيار قضيتنا

236 / حزب العمران

237 / تحالف الحدباء الوطني

238 / المقدم علي عباس صاحب السلطاني

239 / حركة سومريون

240 / الجماهير الوطنية

241 / تحالف عزم العراق عزم

242 / القيادة

243 / الشرقاط لأهلها

244 / ائتلاف الأساس العراقي

245 / اشراقة كانون

246 / حزب الانتشار الوطني

247 / الدكتور رعد محمد

248 / حزب الداعي

249 / تحالف ديالى اولا

250 / تحالف البديل

251 / حركة حقوق

252 / تحالف تصميم

254 / طلال الحريري

255 / حزب تقدم

257 / ائتلاف دولة القانون

259 / تحالف العمق الوطني

260 / حزب اللواء الوطني

261 / جبهة شعبنا

262 / شعلة الديوانية

263 / أحمد حسين ابن الفتوى المباركة

264 / حركة الرواد الوطني

265 / زيد القيسي

266 / تحالف التفوق

267 / نينوى لأهلها

268 / الجبهة التركمانية العراقية

269 / الحسم الوطني

270 / حزب العراقي للإصلاح

271 / تحالف خدمات

272 / المشروع العربي في العراق

273 / اوات مصطفى خان

274 / المحامية هيفاء حسين

275 / الحزب الديمقراطي الكوردستاني

276 / المهندس علي حكمت حساني

277 / صقورنا

278 / الاتحاد الإسلامي الكوردستاني

279 / تحالف صلاح الدين الموحد

280 / سلوى خليفة عبد الله

281 / اتحاد اهل نينوى

282 / حزب الرفعة الوطني

283 / تحالف قمم

284 / السيد جاسم السيد محمد الهماش

285 / جماعة العدل كوردستان العراق

286 / مدنيون

287 / المرشح المستقل رائد المالكي

288 / الجيل الجديد

289 / كتلة دعم الدولة

290 / تحالف نينوى اولا

291 / الجبهة الفيلية

292 / غفران غضبان سعد التميمي

293 / حامد عبد السادة كاظم جار الله

قائمة مرشحي المكونات

294 / اسعد عبد الجبار مظلوم

295 / خيري ناصر رشو

296 / علي فتحي الاسكندر

297 / الحقوقي قيصر يحيى وسمي

298 / نايف خلف سيدو شمو

299 / الاستاذ نوار غسان يوسف

300 / عماد يوخنا ياقو

301 / خالد سيدو عزيز خلف

302 / دكتور ايمان بنيامين ايشو

303 / اراس حبيب كريم

304 / المهندس حمزة عبد الحسين الزركاني

305 / اسامة كريم البدري

306 / قيصر حيدر الشيخ كالو

307 / رافع حموكه الشبكي

308 / حيدر علي ابو تارة

309 / شميران شمعون اصليوا

310 / مناضل جاسم حسن العلاف

311 / حارث شنشل الحارثي

312 / خديده جوكي حسين

313 / طارق جاسم الزهيري

314 / عمانوئيل خوشابه يوحنا

316 / خلف قرو سليمان

317 / اكوب كريكور

318 / ايفان فائق جابر

319 / شميلان اوديش

320 / سامي اوشانه كوركيس

322 / بسام محسن الزهيري

323 / نوفل الناشئ

324 / حسين شاكر محمود

325 / دريد جميل ايشوع

326 / اثير ابراهيم

327 / الدكتور سلام نعيم ماهود الزهيري

328 / امير بطرس قسطنطين

329 / انجيلا اندريوس شابو

330 / الدكتور محمد كوران

331 / جوزيف صليوا سبي

332 / هبه القس

333 / الشيخ حسين جاني الفيلي

334 / صائب خدر نايف

335 / حيدر هشام الفيلي

336 / كلدو رمزي اوغنا

337 / رياض قريو حنا

338 / اسامة سعدون الخدادي

339 / المحامية انور داود يوراثان

340 / عمار جميل رجب

341 / الاستاذ التربوي خضر الزهيري

342 / ثائرة يوسف عزيز

343 / الدكتور اشرق السيفي

344 / ابو جعفر الشبكي

345 / رياض عبد الواحد شلاكه

346 / أسوان الكلداني

