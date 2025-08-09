ماراثون “الركض في الطبيعة” في بامرني بدهوك يمر بأهم المعالم الأثرية والتاريخية

لأول مرة في ناحية بامرني بقضاء العمادية، شارك أكثر من 600 شاب وفتاة من إقليم كوردستان وسنجار ومعظم المحافظات العراقية، بالإضافة إلى مشاركين من أميركا والبرازيل والبرتغال، في ماراثون “الركض في الطبيعة”.

أُقيم السباق بهدف التعريف بالرموز والمعالم الأثرية والثقافة والتراث لمدينة بامرني.

امتد مسار السباق للبنات لمسافة 3 كيلومترات وللشباب 5 كيلومترات، مرورًا بمعالم سياحية مميزة مثل:

-كهف جمالا وسروكاني

-تكية الشيخ محمد الشيخ بهاء الدين النقشبندي التي بنيت عام 1846

-شيفا هرجاو وآثار ناعوشكا التي تعود إلى ما قبل 2600 عام

-مدرسة بامرني التي يبلغ عمرها 103 سنوات

وكانت نقطة النهاية عند نبع قشيلو الشهير. وبسبب الإرهاق الشديد، استلقى بعض المتسابقين على الطريق بعد الوصول.

أيمن نعمان، أحد المشاركين في السباق، قال: “نريد أن نرى المزيد من الفعاليات هنا لتسليط الضوء على مهارات اللاعبين بشكل أكبر، ولضمان أن يصل المرشحون الفائزون إلى مكانهم الصحيح ليتمكنوا من التدريب أكثر والمشاركة في المنافسات الدولية أيضاً”.

وبعد الوصول إلى نقطة النهاية، بسبب وعورة الطريق صعوداً ونزولاً، توجه المتسابقون فوراً إلى مياه نبع قشيلو الباردة لتبريد أجسادهم.

آزاد، أستاذ جامعي، أشار إلى أنه: “نود أن يتعرفوا على أنه يوجد في دهوك فرصة للمشاركة في هذا الماراثون، وأن يتعرفوا على مدينتنا من خلاله. من الأفضل أن يتم تنظيم هذا الحدث في كل مرة في مدينة مختلفة”.

كارول تيكسيرا، مشاركة من البرازيل، قالت: “أنا كارول من البرازيل وأعيش في أربيل. أنا هنا من أجل الماراثون، والطبيعة هنا جميلة جداً”.

تم تكريم الفائزين العشرة الأوائل، حيث حققت رنا بركات المركز الأول على مستوى الفتيات وهي من عقرة، بينما فاز حاتم سيد بدل من النجف بالمركز الأول على مستوى الشباب.

رنا بركات، الفائزة بالمركز الأول، عبرت عن سعادتها: “لا يمكن تحقيق أي نجاح إلا بالتعب. أنا كلاعبة واجهت الكثير من المرض والتعب خلال التمارين، لكن الحمد لله أن تعبي لم يذهب سدى. أشكر مدربي الذي تعب كثيراً معي، وأشكر والدتي التي كانت داعمة لي على الدوام وأود أن أقول لها إني رفعت رأسها مرة أخرى”.

وبحسب منظمي السباق، فإن مبادرة التعريف بطبيعة كوردستان وآثارها وتاريخها عبر الرياضة ستستمر في عدة مناطق أخرى.

