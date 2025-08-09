فصيل عراقي يرد على السوداني: حصر السلاح لا يشمل الحشد

قالت كتائب “سيد الشهداء”، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، يوم السبت، إن الحشد الشعبي و”المقاومة” جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية، مبينة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني استبعاد هذه المكونات التي وصفتها بأنها “حفظت مقدسات العراق وسيادته”.

وأوضح المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، أن “الدعوات لحصر السلاح قد تستهدف السلاح المنفلت، بيد بعض الخارجين عن القانون”، مشدداً على أن “الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يخرجا عن القانون يوماً، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام الذي يحرّم استخدام السلاح ضد العراقيين”.

وأشار إلى أن “المعركة مع العدو ما زالت قائمة، والتهديدات كبيرة، فالاحتلال موجود، وما يجري في سوريا يفرض إبقاء السلاح بيد الدولة والمقاومة والحشد في الداخل”، مؤكداً أن “هذا الشعار يجب أن يبقى، وألا يُعطى انطباع بوجود سلاح خارج الأطر القانونية”.

وفي ما يتعلق بإمكانية تكرار سيناريو لبنان بطلب تسليم سلاح المقاومة، قال الفرطوسي: “لن يُطلب، ولن نقبل بهذا الطلب، ولن يكون هناك تسليم للسلاح ما دام الاحتلال موجوداً”.

ويأتي موقف كتائب “سيد الشهداء” بعد ساعات من تشديد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيراً إلى أنها “لا تعني استهداف جهة أو فرد”.

وأكد السوداني في بيان لمكتبه، أنه “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية