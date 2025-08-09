دهوك تطلق نظاماً متطوراً لتربية الأسماك هو الأول على مستوى العراق

تستعد محافظة دهوك لتنفيذ نظام مغلق لتربية الأسماك، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى إقليم كوردستان والعراق، بهدف رفع الإنتاج وتقليل الخسائر.

وقال مدير الثروة الحيوانية في دهوك إن النظام الجديد يعد من أفضل أساليب إنتاج الأسماك، لكونه يتيح التحكم الكامل بعوامل التربية من أوكسجين وحرارة ومواد غذائية، ويقلل من المخاطر التي تواجه المزارع التقليدية.

وأوضح المشرف على أحد مشاريع الأسماك في المحافظة، محمد صديق، أن النظام يختلف عن غيره في العراق وخارجه، إذ يتيح لشخص واحد فقط إدارة عملية الإنتاج بالكامل، إلى جانب إمكانية طرح الإنتاج في الأسواق ثلاث مرات سنوياً، مقابل مرة واحدة فقط في الأنظمة التقليدية.

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن إنتاج الدورة الواحدة يتجاوز 600 ألف سمكة.

من جانبه، ذكر مدير الثروة السمكية في دهوك، ريدير صديقي، أن أكبر مشروع لتربية الأسماك في الإقليم يقع بالمحافظة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1200 طن.

لافتاً في حديثه لـ كوردستان24، إلى أن تربية أسماك السلمون والأصناف الأخرى تتم في أحواض من الألياف الزجاجية وأخرى خرسانية، بما يضمن جودة الإنتاج.

يأتي اعتماد النظام الجديد في ظل معاناة مشاريع تربية الأسماك من تأثيرات الجفاف وانخفاض منسوب مياه سد الموصل وانتشار الأمراض، ما ألحق خسائر كبيرة بالقطاع ودفع المستثمرين للبحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الإنتاج وزيادته.

