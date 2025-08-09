واشنطن: تجاهل التحذيرات سيقود السوداني إلى مصير عبد المهدي

حذر مسؤول أمريكي رفيع – فضّل عدم الكشف عن هويته – من استمرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دعم ميليشيات الحشد الشعبي، مؤكداً أن ذلك قد يقود إلى «تكرار سيناريو عادل عبد المهدي».

وبحسب قناة ‹ون تي في› العراقية، فإن السوداني «زاد من نفوذ الميليشيات المسلحة بدلاً من الحد منه»، مشيراً إلى عدم وجود أي مواجهة حقيقية بين الحكومة الاتحادية وهذه الفصائل، بل إن السوداني «قدّم دعماً أكبر لها مقارنة بمن سبقوه من رؤساء الوزراء».

وكشف المصدر أن التوترات الأخيرة بين السوداني وأبو علي العسكري، القيادي في ميليشيا حزب الله العراق، تمثل «خلافاً سياسياً علنياً»، محذراً من أن الحكومة العراقية تواجه حالياً «أزمة داخلية ودولية كبيرة» إذا لم تُسرع في معالجة هذه الأوضاع.

وأشار إلى أن واشنطن تتابع «بقلق» التطورات السياسية الأخيرة في العراق، والتي تشبه إلى حد كبير أحداث احتجاجات تشرين 2019 التي أدت إلى استقالة حكومة عبد المهدي.

كما شدّد المصدر على أن تنامي نفوذ الميليشيات المسلحة، وتمرير ما وصفه بـ«قانون الحشد الشعبي» بصيغته الحالية، يمثل تهديداً لاستقرار حكومة السوداني، مضيفاً: «السوداني قد يواجه المصير ذاته الذي لقيه عبد المهدي، خاصة إذا واصلت حكومته تجاهل التحذيرات الدولية وتصاعد الغضب الشعبي».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية