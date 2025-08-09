مرصد بيئي: تركيا قد لا توافق على تجديد زيادة الإمدادات المائية للعراق

توقع مرصد “العراق الأخضر”، يوم السبت، رفض تركيا لتجديد زيادة الإمدادات المائية خلال ايلول/سبتمبر المقبل، معتبراً أن شهر آب/أغسطس الجاري سيكون الشهر الأخير المحدد من قبل تركيا لإطلاق المياه الى العراق عبر نهر دجلة.

وذكر المرصد في تقرير له، ان تركيا متحفظة جدا في موضوع المياه مقابل عدم اهتمام من اعلى المستويات في الجانب العراقي رغم النصائح التي اسدتها الاولى بضرورة تقليل هدر المياه سواء بالاستهلاك المنزلي أو الزراعي من خلال استخدام أدوات متطورة للسقي، مشيراً إلى أن تركيا وافقت على زيادة إمدادات المياه الى العراق من خلال نهر دجلة لشهري تموز/ يوليو الماضي، وشهر آب/أغسطس، ولم يشر البيان الى ما بعد هذين الشهرين.

وتابع المرصد ان العراق يفتقر لغاية الان ادارة صحيحة لموارده في الداخل، فضلاً عن فشل مفاوضيه عند جلوسهم مع الوفود المناظرة لهم من باقي دول الجوار في ملف المياه،مما أدى إلى حصول نتائج سلبية فيه، والذي انتهى بوصول العراق الى ادنى مستوى من الخزين المائي بحسب وزير الموارد المائية عون ذياب.

ودعا المرصد الى تشكيل المجلس الاعلى للمياه وان يكون رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية رئيساً له كما يحصل في جمهوريتي إيران وتركيا والذي يرتبط بأعلى سلطة فيهما.

