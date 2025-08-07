15 طالباً من جامعة أربيل التقنية يؤدون تدريبهم الصيفي في جامعات عربية ضمن برنامج التبادل الطلابي

في إطار برنامج تبادل الطلاب بين جامعات اتحاد الدول العربية، أرسلت جامعة اربيل التقنية هذا العام 15 طالباً من مختلف أقسام وكليات الجامعة والمعاهد التقنية إلى جامعات عربية مرموقة لأداء التدريب الصيفي، فيما استضافت في المقابل ثمانية طلاب من جامعات عربية أخرى.

وأعلن سرمند برزنجي، مدير الإعلام في جامعة اربيل التقنية، أن 12 من طلبة الجامعة توجهوا إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مصر، وطالبين إلى الجامعة الأردنية في الأردن، وطالب واحد إلى جامعة صحار في سلطنة عُمان. وفي المقابل، استضافت الجامعة ثمانية طلاب من جامعات: النجاح، العربية الأمريكية، فلسطين الأهلية، التقنية الفلسطينية (جميعها من فلسطين)، إضافة إلى جامعتي السعيد وجبلة للعلوم الطبية والصحية من اليمن، وجامعة صحار من سلطنة عُمان، حيث أتموا تدريباتهم الصيفية في أقسام جامعة بوليتكنيك أربيل.

وأوضح برزنجي أن الجامعة تشارك بفعالية في برامج التبادل الطلابي منذ سنوات، حيث يتم سنويًا إرسال واستقبال عدد من الطلاب مع جامعات عربية وأوروبية، ما يساهم في إثراء تجربة الطلبة الأكاديمية والثقافية.

وأشار إلى أنه كان من المخطط هذا العام استقبال 26 طالباً من الخارج وإيفاد 24 طالباً من الجامعة، إلا أن الظروف السياسية الإقليمية، خاصة التطورات الأخيرة في المنطقة، أدت إلى تقليص عدد المشاركين في البرنامج.

وأكد مدير الإعلام أن الهدف من هذا البرنامج لا يقتصر على تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للطلبة، بل يتعدى ذلك ليشمل تعريف الطلاب العرب بالثقافة الكردية وإبراز تطور كوردستان كنموذج ناجح للتعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والقومية في المنطقة.

وبجانب الأنشطة الأكاديمية، نظمت الجامعة للطلاب الضيوف جولات سياحية إلى عدة مناطق ومعالم أثرية في إقليم كوردستان، لتعريفهم بتاريخ وحضارة المنطقة.

