موجة حارة جديدة تضرب العراق الأسبوع المقبل

حذّرت هيئة الأنواء الجوية العراقية من موجة حارة جديدة تتجه نحو محافظات الجنوب والوسط، معلنة أن درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل.

المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (7 آب 2025)، أن تتجه موجة حارة أخرى تتجه نحو العراق، و”بشكل خاص نحو محافظات الجنوب والوسط”.

الجابري لفت إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الموجة “ستتجاوز 50 درجة مئوية، خصوصاً في محافظتي البصرة وميسان”، مبيّناً أن “تأثيرها قد يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل”.

بشأن طقس اليوم، أشار إلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة، والتي جاءت على النحو التالي:

البصرة وذي قار: 50 مئوية

المثنى وميسان: 49 مئوية

النجف والديوانية وواسط وبابل: 48 مئوية

كركوك: 45 مئوية

أربيل: 44 مئوية

السليمانية: 43 مئوية

دهوك: 41 مئوية

ووفقاً لتوقعات الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، ستكون سماء الإقليم اليوم صافية بشكل عام، وستتراوح سرعة الرياح بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، فيما ستسجل درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بيوم أمس.

أما بالنسبة ليوم غد الجمعة، فقد أشارت التوقعات إلى أن السماء ستكون صافية، مع احتمال طفيف لارتفاع نسبة الغبار والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد ستكون كما يلي:

گرميان: 44 مئوية

كركوك: 43 مئوية

أربيل: 42 مئوية

حلبجة: 42 مئوية

السليمانية: 41 مئوية

زاخو: 41 مئوية

دهوك: 40 مئوية

سوران: 39 مئوية

حاج عمران: 32 مئوية

