حكومة إقليم كوردستان تتخذ خطوات مهمة من أجل تعزيز الأمن الغذائي

الإهتمام بالأمن الغذائي يمثل أحد أبرز أولويات حكومة إقليم كوردستان، ولهذا الغرض تم إنشاء ثلاث صوامع لتخزين القمح، وهناك صوامع أخرى قيد الإنشاء. وتبلغ الطاقة التخزينية لهذه الصوامع 200 ألف طن من القمح.

ارتفع معدل الإستثمار الزراعي من 1.8% إلى 10%، وتم تشييد 30 ألف بيت بلاستيكي و319 مستودعًا للتبريد، لغرض خزن المنتجات الزراعية المختلفة.

جرى تسجيل أكثر من 11 ألف شركة، وإنشاء 1650 مصنعًا جديدًا، بالإضافة الى تصدير المنتجات الزراعية خارج الإقليم لأول مرة في عهد الحكومة الحالية.

يُعدّ دعم الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية الهدف الرئيسي لحكومة إقليم كوردستان.

دائرة الإعلام والمعلومات

