خطوة عملية نحو خلق بيئة سياحية ملائمة في إقليم كوردستان

أكدت مديريتا السياحة والبيئة في إقليم كوردستان عزمهما تعزيز التنسيق بينهما، واتخاذ خطوات عملية بهدف بناء بيئة سياحية صحية ومناسبة في الإقليم.

وأعلنت دائرة السياحة، عبر حسابها الرسمي على ‹فيس بوك›، أن رئيسة الدائرة أمل جلال استقبلت، اليوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس 2025، في مقر الدائرة بمدينة أربيل، الدكتور صنعان عبد الله، مدير قسم التوعية والبيئة، وهندرين شيخ راغب، مسؤولة قسم الإعلام في دائرة حماية وتحسين البيئة.

وبحسب البيان، شارك في الاجتماع أيضاً مسؤول الإعلام والعلاقات في دائرة السياحة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين من أجل توفير بيئة صحية وآمنة تخدم المجتمع بشكل عام، وتدعم قطاع السياحة على وجه الخصوص.

وأكدت أمل جلال خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالبيئة والسياحة، مشيرة إلى أهمية وجود شرطة سياحية ورقابة بيئية في المواقع والمراكز السياحية، إلى جانب توعية المواطنين والسياح بأهمية حماية بيئة كوردستان.

من جانبهم، أبدى ممثلو دائرة حماية وتحسين البيئة استعدادهم الكامل لتنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها خدمة قطاعات البيئة والسياحة بشكل متكامل.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على اتخاذ خطوات عملية مشتركة وتعزيز التنسيق المستقبلي من أجل توفير بيئة سياحية مناسبة ومستدامة لإقليم كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية