إطفاء أكثر من 300 مولد كهرباء في دهوك بعد تفعيل مشروع “روناكي”

أكد قائممقام قضاء دهوك اسماعيل محمد، يوم الأربعاء، إطفاء أكثر من 300 مولد كهرباء في المحافظة، بعد تفعيل مشروع روناكي، الهادف إلى الاعتماد على الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز إن “306 مولدات من أصل 417 من ضمنها المولدات الأهلية قد تم اطفاؤها ضمن مشروع (روناكي) الذي يهدف إلى تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة متواصلة”.

وأضاف أن “المشروع دخل الآن في مرحلته الرابعة ولا تزال 111 مولدة فقط تعمل حاليا في 28 منطقة داخل القضاء”.

وأوضح محمد أن “المشروع ساهم بشكل واضح في تقليل الاعتماد على المولدات الاهلية التي كانت تشكل المصدر الرئيسي للكهرباء في السنوات الماضية”.

وبين أن “مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع المديرية العامة للكهرباء ولجنة تنظيم عمل المولدات في محافظة دهوك قرر الإبقاء على المولدات لمدة 6 أشهر فقط، تستخدم خلالها في الحالات الطارئة والانقطاعات المفاجئة”.

وأكد أنه “بعد انتهاء هذه المدة سيتم رفع جميع المولدات نهائيا وبذلك يطوى ملف المولدات في مدينة دهوك بالكامل”.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد صوّت يوم الأربعاء 14 أيار/مايو الماضي، بالإجماع على مشروع “روناكي” المتعلق بالكهرباء، وكلف وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه، فيما أكد من جهة أخرى عدم وجود أي ذريعة للحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الموظفين في الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اليوم، اجتماع مجلس وزراء الإقليم، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة مسودة قرار المجلس بشأن مشروع (روناكي)، الذي يهدف إلى توفير خدمة الكهرباء الوطنية لمدة 24 ساعة يومياً بشكل دائم ومستقر لجميع المشتركين، وتقليل الهدر، ومنع الإسراف، وتحقيق العدالة في التوزيع، إلى جانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع العام”.

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