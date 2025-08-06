تمدد “داعش” في سوريا يثير قلق بغداد ونائب يطالب بتدخل دولي

حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (6 آب 2025)، من تمدد مقلق لتنظيم داعش في تسع مناطق سورية، أبرزها محافظة دير الزور، مؤكداً أن هذا الوضع يمثل تهديداً خطيراً على أمن العراق ودول الجوار.

وفي تصريح لـ”بغداد اليوم”، أوضح الموسوي أن “التنظيم استغل حالة الفوضى في سوريا ليعزز تواجده في أكثر من عشر مناطق، ويستولي على أسلحة ومعدات متطورة”.

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية بدأت فعلاً بتكثيف الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي المشترك الذي يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، تحسباً لأي عمليات تسلل أو اختراق”.

كما تساءل الموسوي عن “دور التحالف الدولي” في مواجهة هذا التهديد، مطالباً بتكثيف الضربات الجوية على مواقع التنظيم”.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه داعش شن هجمات في سوريا، حيث استهدف مؤخراً صهريجاً تابعاً لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في ريف دير الزور، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال يوم واحد.

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