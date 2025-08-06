زيباري: تقرير التنمية البشرية عن أزمات العراق العميقة مر «مرور الكرام»

أكّد السياسي الكوردي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهر أن العراق ما يزال يواجه تحديات عميقة في قطاعات التعليم، والصحة، والدخل.

وأوضح زيباري، في منشور له على منصة (اكس)، أن التقرير صنّف العراق في المرتبة 126 عالميًا، والمرتبة 14 عربيًا، ضمن فئة «متوسط التنمية البشرية»، وهو ما يعكس استمرار تدهور مؤشرات التنمية في البلاد.

وأشار إلى أن التقرير «مرّ مرور الكرام» دون أن يلقى الاهتمام اللازم، رغم ما أظهره من أزمات متراكمة يعاني منها العراق، لا سيما في مجالات جودة الخدمات، والحوكمة، والفساد.

ويصدر تقرير التنمية البشرية سنويًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقيس مستويات التنمية في بلدان العالم استنادًا إلى مؤشرات رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي. ويُستخدم هذا التقرير على نطاق واسع كأداة لتقييم السياسات التنموية وقياس التقدم البشري.

مر تقرير التنمية البشرية لعام 2025 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان العراق يواجه تحديات عميقة في التعليم و الصحة والدخل و حل البلد في المرتبة 126 عالميا و ال 14 عربيا ضمن فئة "متوسط التنمية البشرية" وان العراق يواجه أزمات متراكمة بجودة الخدمات والحوكمة والفساد مرور الكرام . — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) August 5, 2025

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