وزير النفط العراقي: بدء تصدير نفط إقليم كوردستان عبر “سومو” إلى ميناء جيهان قريبًا

أعلن وزير النفط العراقي ونائب رئيس الوزراء، حيان عبد الغني، أن العراق سيبدأ اليوم أو غدًا باستلام نفط إقليم كوردستان وتصديره عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو” إلى ميناء جيهان التركي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارته صباح اليوم الأربعاء 6 آب 2025 إلى محافظة كركوك، حيث كان في استقباله المحافظ ريبوار طه وعدد من مسؤولي المحافظة، وتفقد خلالها شركة “نفط الشمال”.

وفي مقابلة صحفية، أوضح عبد الغني أن اتفاقية أربيل وبغداد أعادت فتح الباب أمام تصدير نفط الإقليم، مضيفًا: “أبلغتنا وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن إنتاج حقولهم النفطي يبلغ حاليًا 130 ألف برميل يوميًا، منها 50 ألف برميل تُخصص لاحتياجات الإقليم الداخلية، فيما سنستلم الكمية المتبقية وهي 80 ألف برميل يوميًا لتصديرها عبر سومو”.

وردًا على سؤال حول موعد بدء التصدير، قال عبد الغني: “اليوم أو غدًا سنبدأ باستلام النفط المنتج من حقول إقليم كردستان، لتتم عملية التصدير من خلال سومو إلى ميناء جيهان التركي”.

وأشار نائب رئيس الوزراء العراقي إلى أن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية في الإقليم أدت إلى انخفاض الإنتاج وتوقف بعض الشركات عن العمل، مضيفًا: “إذا استأنفنا استلام وتصدير نفط الإقليم، ستعود الشركات الأخرى إلى العمل وسيرتفع مستوى الإنتاج مجددًا”.

وبشأن الاتفاقية مع تركيا، أوضح الوزير أن التفاهم النفطي بين العراق وتركيا سيستمر حتى العام القادم، وخلال هذه الفترة ستُجرى مفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة.

يأتي ذلك في ظل مصادقة مجلس الوزراء العراقي يوم 17 تموز 2025 على اتفاقية التفاهم مع إقليم كردستان، والتي نصت على تسليم حكومة الإقليم 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية و230 ألف برميل نفط يوميًا للحكومة الاتحادية. إلا أن الهجمات الأخيرة تسببت في تراجع الإنتاج إلى نحو 80 ألف برميل فقط، وهي الكمية التي سيتم تسليمها بالكامل لشركة سومو، مقابل التزام الحكومة العراقية بصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهر أيار والأشهر التالية.

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