الرئيس بارزاني: لن نقبل بأقل مما منحه الدستور لشعب وإقليم كوردستان



العودة لمبادئ التوافق والتوازن والشراكة هي الحل الأفضل للخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفيرة الألمانية لدى العراق، كريستيانا هومان.

وجاءت زيارة السفيرة الألمانية الوداعية للرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عملها، وخلال لقاء حضره أيضاً القنصل الألماني العام ألبرت فون ويتك، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لألمانيا والاتحاد الأوروبي على دعمهما للكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أشار الرئيس بارزاني إلى أن العودة لمبادئ التوافق والتوازن والشراكة هي الحل الأفضل، ونحن نريد تطبيق الدستور، لافتاً إلى أنه نحن لم نطلب شيئاً أكثر مما هو منصوص عليه في الدستور، ولكننا لن نقبل بأقل مما منحه الدستور لشعب وإقليم كوردستان.

وفيما يخص خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، أكد الرئيس بارزاني بلورة مستوى أفضل من التفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، معرباً عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتخابات مجلس النواب العراقي.

من جانبه، قدّمت السفيرة الألمانية شكرها لدور ومكانة الرئيس بارزاني، مجددةً دعم ألمانيا والدول الأوروبية للثقل الدستوري لكيان إقليم كوردستان. وأشارت إلى أن وجود عدد كبير من القنصليات في الإقليم تبعث رسالة مفادها وجوب حماية كيان إقليم كوردستان والدفاع عنه، مشيدةً بالنجاحات التي أحرزها الإقليم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، معربةً عن أملها في أن تشهد بقية مناطق العراق إنجازات مماثلة، كما أعربت عن تمنياتها بأن يتم تطبيق التجربة الناجحة لإقليم كوردستان في مجال تقديم الخدمات، وخاصة الماء والكهرباء، في العراق بهدف خدمة المواطنين.

وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع السياسية وآخر المستجدات على مستوى المنطقة والعراق، بالإضافة إلى التأكيد على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

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