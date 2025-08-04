رئيس الحكومة مهنئًا: مؤسسة بارزاني الخيرية تخفف معاناة المتضررين

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 4 آب (أغسطس) 2025، تهنئة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أشاد فيها بدور المؤسسة الإنساني ومكانتها البارزة في ميادين العمل الخيري.

وفيما يلي نص التهنئة:

يسعدني، بمناسبة حلول الذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة بارزاني الخيرية، أن أتقدم بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى رئيسها وأعضاء هيئتها الإدارية، وإلى جميع العاملين فيها، متمنياً لهم دوام السداد ومزيداً من التوفيق.

وبهذه المناسبة، أودّ أن أثني على جهودهم الجبارة التي ما انفكت تغيث الملهوف، وتساند المحتاج، وتخفف من وطأة المعاناة عن كاهل المتضررين.

لقد برهنت مؤسسة بارزاني الخيرية مكانتها البارزة والمرموقة، حتى غدت منارةً للعمل التطوعي والإنساني، فمدّت يد العون بلا تفرقة أو تمييز لكل فقير ومحتاج، ليس في كوردستان فحسب، بل شملت أياديها البيضاء سائر أنحاء العراق والدول المجاورة، وبلغ نفعها أصقاعاً شتى من العالم.

كما يطيب لي أن أعرب عن فائق تقديري وامتناني لكل يدٍ معطاءة، وكل محسنٍ كريم، وكل هيئة ومنظمة خيرية تعاونت وتضافرت جهودها مع مؤسسة بارزاني الخيرية في سبيل إنجاز غاياتها النبيلة ومشاريعها المشتركة.

دمتم للمسيرة الإنسانية سنداً، وللعطاء النبيل مثالاً يُحتذى به. وكل عام ومؤسسة بارزاني الخيرية بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

4/8/2025

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