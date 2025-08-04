في الذكرى العشرين لتأسيسها.. مؤسسة بارزاني الخيرية تستعرض إنجازاتها الإنسانية الواسعة

احتفالاً بمرور عقدين على انطلاق مسيرتها الإنسانية، استعرضت مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) حجم عملياتها الواسعة التي امتدت من إقليم كوردستان والعراق لتشمل 12 دولة حول العالم، حيث قدمت الدعم لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية.

تأسست المنظمة في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، لعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية عبر أكثر من 10 مجالات رئيسية و10 مجالات فرعية. وقد بنت المؤسسة شبكة واسعة من العلاقات والتنسيق مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، وحصلت على تراخيص عمل في عدة دول، ملتزمةً بالمعايير الدولية في تقديم خدماتها.

عشرون عاماً من العطاء بالأرقام

على مدى العقدين الماضيين، تركزت جهود مؤسسة بارزاني الخيرية في قطاعات حيوية، مستفيدة منها ملايين الأسر والأفراد. وتشمل أبرز إنجازاتها ما يلي:

المساعدات غير الغذائية: استفادت أكثر من 1,400,000 عائلة (ما يعادل 7,343,000 شخص) من المساعدات الأساسية التي شملت مستلزمات المطابخ، والبطانيات، والفرش.

إدارة وتنسيق المخيمات: تم تقديم الدعم لأكثر من 4,374,000 عائلة (ما يعادل 21,900,000 شخص) من اللاجئين والنازحين في مئات المخيمات.

المياه والصرف الصحي: استفادت 818,000 عائلة (أكثر من 4,000,000 شخص) من خدمات المياه النظيفة ومشاريع الصرف الصحي.

قطاع الصحة: قُدمت الخدمات الصحية لأكثر من 2,900,000 شخص، مع التركيز على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

الأمن الغذائي: بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تم توفير الغذاء لأكثر من 3,460,000 عائلة (ما يعادل 18,800,000 شخص).

التعليم وتنمية القدرات: استفاد 661,000 شخص من برامج التعليم والتطوير، بينما تم بناء قدرات 484,000 طفل عبر 23 مركزاً متخصصاً.

المأوى والحماية: تم توفير المأوى لـ 38,000 عائلة (188,000 شخص)، بينما استفاد 374,000 شخص من برامج الحماية التي تهدف إلى تعزيز السلامة الجسدية والنفسية.

دعم مالي مباشر ومشاريع خاصة

إلى جانب المساعدات العينية، قدمت المؤسسة دعماً مالياً مباشراً. حيث تم توزيع مساعدات نقدية على 29,000 عائلة (ما يعادل 293,000 شخص). كما أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بالأيتام عبر “مشروع أعزاء”، الذي قدم مساعدات مالية لأكثر من 23,519 طفلاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 75.2 مليون دولار.

ومع دخولها العقد الثالث من العمل الإنساني، تؤكد مؤسسة بارزاني الخيرية استمرارها في تقديم خدماتها، وتوسيع نطاق عملها لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في المنطقة والعالم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية