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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزارة البيشمركة تُعلن ترقية أكثر من 12 ألف ضابط ومنتسب ضمن تشكيلاتها

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فى :أخبار عــامة
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وزارة البيشمركة تُعلن ترقية أكثر من 12 ألف ضابط ومنتسب ضمن تشكيلاتها

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قرار وزاري يقضي بترقية 12,012 من الضباط والمنتسبين ضمن صفوفها.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة: “بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة البيشمركة، واستناداً الى المادة 14 ضمن النظام رقم (6) لسنة 2011 الخاص بخدمة وتقاعد قوات البيشمركة، واستناداً كذلك إلى القانون رقم (38) لسنة 2007، تقرر ترقية 12,010 من مقاتلي البيشمركة التابعين للوحدات والمقرات المرتبطة بالوزارة”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه الترقيات جاءت وفقاً لتعليمات القرار الإداري العام رقم 6033 الصادر في 4 -12- 2011، والذي ينظم آلية الترقيات الوظيفية داخل مؤسسات الوزارة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الدفعة من الترقيات تم تسجيلها ضمن جدول “نوروز 2025” الخاص بترقيات الموظفين.

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