المفوضية تجري قرعة منح “الأرقام الانتخابية” السبت المقبل

أفاد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، بأن قرعة منح الأرقام الانتخابية ستجري يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “المفوضية العليا للانتخابات ستقوم يوم السبت المقبل بإجراء قرعة منح الأرقام الانتخابية للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة المتنافسة على المقاعد العامة ومقاعد الأقليات”.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد صوت يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، في شهر آذار/ مارس الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/ مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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