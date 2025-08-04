توضيح من مرور كوردستان بشأن تغريم المخالفين من بغداد والمحافظات

أكد المتحدّث باسم مديرية المرور في إقليم كوردستان، العقيد هيمن، الترابط والتنسيق بين أنظمة السير ومراقبة حركة السيارات بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى تسجيل الدائرة الغرامات حتى على المخالفات المرتكبة من قبل السائقين المقبلين من بغداد وباقي المحافظات.

وقال المتحدّث باسم مرور كوردستان، لمنصة الجبال، اليوم الإثنين، حول حركة مرور السيارات ومراقبة السرعة أنه “أحياناً، على سبيل المثال، ترى في شارع 120 سيارة تمرّ كالبرق من جانبك، فتتساءل: ألا يخشى هذا الكاميرا والغرامات؟.. وعندما تنظر إلى الأرقام، تجد أن تلك السيارات تحمل لوحات بغداد ومدن عراقية أخرى”.

وأضاف “يعتقد البعض أنه لن يتم تغريمهم على هذه الفوضى، لكن الحقيقة ليست كذلك. يجري تغريمهم على ذلك”، لافتاً إلى أنه “كذلك، أي سيارة تحمل لوحة مسجّلة لدينا، ترتكب مخالفة في بغداد، يجري تسجيل ذلك لدينا”.

وفيما يتعلّق بالسيارات الحاملة للوحات خارجية (أجنبية)، قال العميد إنه يتم تدقيقها عند المنافذ الحدودية أيضاً، مشيراً: “تحمل دفاتر تسجيل خاصة يجري التأكد منها، في حال قامت بمخالفة يتم تغريمها”.

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