آلاف السياح يتوافدون إلى إقليم كوردستان

تقول الجهات المعنية في إقليم كوردستان إن آلاف السياح من وسط وجنوب العراق توافدوا على المواقع السياحية.



وذكرت هذه الجهات لشبكة رووداو الإعلامية أن أكبر عدد من السياح يتوافد على إقليم كوردستان من محافظات العراق إلى المناطق المعتدلة والجبلية، وخاصة في قضاء سوران بمحافظة أربيل، ومنطقة هورامان بمحافظة حلبجة ومناطق في محافظة دهوك.

يوجد في محافظة أربيل 445 فندقًا وموتيلًا و47 قرية سياحية ومئات السقائف السياحية، حسب إحصائيات جمعية المطاعم والفنادق.

نائب رئيس جمعية فنادق أربيل، شكر عزيز، صرح اليوم (4 آب 2025) لشبكة رووداو الإعلامية بأن “توافد السياح كبير وتعج الفنادق بالسياح، لكن غالبية السياح تقصد مناطق خارج مراكز المدن”.

وحسب نائب رئيس جمعية فنادق أربيل، دخل الآلاف من السياح المنطقة ويقصد أغلبهم المصائف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويقول شكر عزيز: “العدد الأكبر من السياح يأتي في هذا الفصل من السنة عادة، حيث الصيف وعطلة المدارس، لكن قدومهم تراجع في هذه الأيام بسبب أربعينية الإمام الحسين”. غالبية السياح تأتي مع مجموعات سياحية إلى أربيل وغيرها.

يوجد في محافظة السليمانية 380 فندقاً و50 فندقاً شعبياً، وثمانية فنادق خمس نجوم، ومئات من السقائف السياحية، ويقول رئيس فرع السليمانية لجمعية الفنادق، محمود توفيق: “بصورة عامة نحن في أفضل المواسم السياحية، لكن مراسم أربعينية الإمام الحسين أثرت سلبًا على السياحة”.

وأشار رئيس فرع السليمانية لجمعية المطاعم والفنادق إلى أن عدم صرف الرواتب أسفر عن تراجع السياحة المحلية و”أغلب السياح يقصدون مناطقنا في الأشهر السابع والثامن والتاسع”.

وعن توجه السياح إلى محافظة دهوك، يقول المتحدث باسم مديرية سياحة دهوك، شمال هروري: “بصورة عامة ومقارنة بالعام الماضي، كان هناك تراجع في السياحة المحلية، لكن قدوم السياح من الوسط والجنوب جيد إلى حد ما”.

يوجد في محافظة دهوك 900 موقع سياحي، منها 145 فندقًا، إلى جانب 250 موقعا ًسياحياً طبيعياً، ويشير شمال هروري إلى أن المراسم الدينية الشيعية تؤثر سلباً على قدوم المجاميع السياحية إلى دهوك.

اليوم أيضاً، صرح مدير إعلام وعلاقات سياحة حلبجة، هورامان جلال، لرووداو بالقول: “عدد السياح في هذا العام أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث استقبلت منطقتنا أكثر من 320 ألف سائح هذه السنة”.

غالبية السياح تقصد في حلبجة منطقة هورامان، ويقول مدير إعلام وعلاقات سياحة حلبجة “يوجد عدد كبير من السياح في منطقتنا ولا يزال توافدهم مستمراً”.

الفنادق والموتيلات في حلبجة قليلة العدد، لكن هورامان جلال قال إن هناك الكثير من الدور والسقائف السياحية التي يقبل عليها السياح وتسد حاجتهم.

تستقبل منطقة سوران سنويًا أكبر عدد من السياح، ويقول مدير عام السياحة في إدارة سوران المستقلة، د. فيصل صادق، بأن هناك “عدداً كبيراً من السياح في منطقتنا”.

وقال مدير عام السياحة في إدارة سوران المستقلة: “درجات الحرارة مرتفعة جداً، وهذا ما قلص من عدد السياح مقارنة بالماضي، ومع ذلك يوجد عدد كبير منهم في منطقتنا الآن، وخاصة في بالكايتي وجومان وحجي عمران وسيدكان وبرزي وكل المصايف”.

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