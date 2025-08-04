الدفاع المدني: غرق أربعة أشخاص في نهر خازر بقضاء بردرش

أعلن الدفاع المدني في قضاء ئاكرئ (عقرة)، صباح اليوم الاثنين 4 آب 2025، مصرع أربعة أشخاص غرقاً في نهر خازر، في قضاء بردرش.

وأشار الدفاع المدني خلال بيان، إلى أنه “في الساعة السابعة من صباح اليوم، توفي أربعة شباب وهم كل من (أسامة محمد عزيز مواليد 2003)، (محمود جمال عبد الواحد مواليد 2004)، (بلال كمال مصطفى مواليد 2007)، (محمد كمال مصطفى) أثناء تجمعهم في قرية قايماوا غرقاً، ووفقًا للمعلومات المتاحة، تم نقل جثامينهم إلى مستشفى الطوارئ في عقرة”.

وأضاف الدفاع المدني: “أسبوعياً ومن يوم الخميس حتى يوم الأحد حيث يتجمع عدد كبير من السياح والزوار في المنطقة، تتوزع فرقنا، على ضفاف النهر، لحماية المواطنين من حوادث الغرق”.

وأضاف الدفاع المدني: “أسبوعياً ومن يوم الخميس حتى يوم الأحد حيث يتجمع عدد كبير من السياح في المنطقة، تتوزع فرقنا، على ضفاف النهر، لحماية المواطنين من حوادث الغرق”.

في 27 تموز 2025، قال سركوت كارش، المتحدث الرسمي باسم الدفاع في إقليم كوردستان، لـ كوردستان 24: هذا العام تم تسجيل 32 حالة غرق في إقليم كوردستان، وأغلبها كانت في محافظة أربيل حيث تم تسجيل 11 حالة.

وفقًا لمعلومات كوردستان 24، والتي تم الحصول عليها من مراسليها، توزعت حوادث الغرق كالتالي:

أربيل.. تسجيل 11 حالة غرق

دهوك.. تسجيل خمس حوادث غرق

إدارة سوران المستقلة.. تسجيل خمس حوادث غرق

إدارة زاخو المستقلة.. تسجيل ست 6 حوادث غرق

ئاكرئ.. تسجيل حادثتي غرق.

إدارة رابرين.. حادثة غرق واحدة، وانقاذ 28 آخرين.

إدارة كرميان المستقلة.. تسجيل حادثتي غرق.

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