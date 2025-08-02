شاخوان عبد الله: ضغوطات للإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وصرف الرواتب

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أن هناك “ضغوطاً للإسراع في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وصرف الرواتب”.



وقال شاخوان عبد الله، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (2 آب 2025)، إنه تم صرف راتب الشهر الخامس لموظفي اقليم كوردستان دون قرار من المحكمة الاتحادية.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي على أنه “يجب صرف رواتب شهري السادس والسابع أيضاً”.

وفقاً لشاخوان عبد الله، فإن خلق أي مشكلة تتعلق بالرواتب هو أمر “سياسي”.

فيما يخص تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، قال إن “حكومة إقليم كوردستان لديها الاستعداد الكامل لتنفيذ بنود الاتفاقية كما هي”.

استلم موظفو إقليم كوردستان يوم الخميس (24 تموز 2025) رواتب شهر أيار، بعد أن ارسل إقليم كوردستان 120 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية كمستحقات مالية، ضمن اتفاق إطلاق الرواتب على دفعات بين الجانبين.

يشار الى أنه في يوم 30 من تموز الماضي، أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان أن كمية النفط الجاهزة للتصدير سيتم تسليمها إلى شركة (سومو) بغرض تصديرها عبر ميناء جيهان.

وفي الوقت نفسه، تقرر أن تتولى حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تعويض الشركات التي يتم تخصيص نفطها للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

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