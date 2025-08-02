مبادرة بيئية وتنموية كبرى.. إنطلاق العمل في مشروع “الحزام الأخضر” حول العاصمة أربيل

يتضمن زراعة آلاف الدونمات بأشجار الزيتون والفستق

بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، انطلق العمل في مشروع “الحزام الأخضر” حول العاصمة أربيل ، في مبادرة بيئية وتنموية كبرى تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء وحماية المدينة من التوسع العمراني العشوائي ومن تغيرات المناخ ، وتوفير بيئة صحية لسكان العاصمة.

ووفقاً لمتابعة (باسنيوز) بدأ العمل في هذا المشروع الطموح والنموذجي ، بمحيط المدينة ، بتثبيت الأعمدة الحديدية وبناء سياج بعرض 2 كيلومتر، يمتد حول أربيل المدينة ، تمهيداً لزراعة آلاف الدونمات بأشجار الزيتون والفستق وأنواع الأشجار الاخرى التي تتناسب مع طبيعة تربة ومناخ المنطقة ، كما توفر هذه النوعيات من الأشجار فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن أثرها البيئي والاقتصادي.

ويشمل المشروع ، أكثر من 10 برك لتجميع المياه ، وزراعة 12,800 دونم حول مدينة أربيل، مع انطلاق المرحلة الأولى من منطقة بحركة باتجاه طريق الموصل لتغطي مساحة 2,800 دونم.

ويمثل المشروع رؤية استراتيجية لمستقبل العاصمة أربيل حتى عام 2050، حيث سترتفع نسبة المناطق الخضراء في المدينة لتتجاوز المعايير الدولية، مما سينعكس إيجابياً على الصحة العامة ونوعية الهواء وجودة الحياة.

وتعتبر زيادة المناطق الخضراء حول المدن من أبرز مؤشرات التطور الحضري عالمياً، إذ تسهم في حماية البيئة من التصحر والتلوث، وتقلل الاحتباس الحراري وتخفض درجات الحرارة، وتقلل من تلوث الهواء، وتعزز التنوع الحيوي. كما تخلق متنفساً طبيعياً للسكان وتوفر آلاف فرص العمل في قطاعات الزراعة والصيانة.

وبالنسبة للعاصمة أربيل، التي شهدت نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً في السنوات الأخيرة، فإن مشروع الحزام الأخضر سيشكل درعاً طبيعياً للمدينة ويحميها من العواصف الرملية ويخفض نسبة الغبار ويعيد التوازن البيئي والحضري لمحيطها، ويضمن مستقبلاً أكثر استدامة وراحة للأجيال القادمة.

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