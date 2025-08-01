أغسطس 02, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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خلال 3 أشهر.. المانيا ترفض 500 طالب لجوء

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فى :أخبار عــامة
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خلال 3 أشهر.. المانيا ترفض 500 طالب لجوء

رفضت الشرطة الألمانية دخول ما يقارب 500 طالب لجوء على الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشديد قواعد الدخول، وفق ما أفادت صحيفة “فيلت” يوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة: “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشديد الرقابة، رفضت الشرطة الفيدرالية 474 طالب لجوء على حدود (ألمانيا)، بينما تم ترحيل طالب لجوء واحد”.

واستعرضت الصحيفة نتائج عمل الشرطة الألمانية للفترة من 8 مايو إلى 31 يوليو. واكتُشف إجمالا حوالي 12.4 ألف محاولة غير مشروعة لدخول البلاد.

وبحسب البيانات، تم ترحيل حوالي 9.5 آلاف شخص أو رفض دخولهم، من بينهم 450 مهرَّبا تم اعتقالهم. كما استُثني 110 طالبي لجوء من عمليات الرفض، نظرا لانتمائهم إلى فئات معرضة للخطر بشكل خاص: أطفال ونساء حوامل.

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