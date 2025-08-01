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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة

كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، اليوم الجمعة، أن طهران لن تتردد في الرد “بشكل فوري وحاسم” في حال شنت إسرائيل أي مواجهة عسكرية جديدة.
ونقلت وكالة “إيران بالعربية” عن المصادر، قولها: “إن إيران مستعدة لإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد”، مشددة على أن مثل هذه الضربة “ستؤدي إلى شلّ الكيان الصهيوني بالكامل”.

جاء هذا التحذير في ظل تصاعد التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فيما لم تعلق الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية على التصريحات الإيرانية حتى الآن.

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