رئيس إقليم كوردستان في ذكرى أنفال البارزانيين: من واجب الحكومة العراقية تعويض ذوي الضحايا

جدّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التأكيد على حقوق جميع ضحايا أنفال البارزانيين، وحملات الأنفال، وسائر ضحايا النظام السابق، مضيفاً أن “من واجب الحكومة العراقية أن تبذل كل ما يلزم لتحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا”.



جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الخميس (31 تموز 2025)، في الذكرى الثانية والأربعين لحملة الأنفال ضد البارزانيين، التي نفّذها النظام السابق في العراق.

وقال رئيس إقليم كوردستان إن تلك الحملة “كانت استمراراً لسلسلة جرائم تهدف لكسر إرادة شعب كوردستان وإبادته”، مشدداً على أنها “فشلت في مواجهة صمود الكوردستانيين وإصرارهم، وباتت وصمة سوداء تلطخ جباه مرتكبيها”.

أدناه نص البيان:

تمر اليوم اثنتان وأربعون سنة على جريمة الأنفال البشعة التي طالت ثمانية آلاف مواطن مدني بريء من البارزانيين. في هذه المناسبة الحزينة ننحني لأرواحهم الطاهرة ونستذكرهم بمنتهى الإكرام والوفاء.

حملة الأنفال التي استهدفت البارزانيين، والتي نفذها النظام العراقي آنذاك، كانت استمراراً لسلسة جرائم تهدف لكسر إرادة شعب كوردستان وإبادته، لكنها فشلت في مواجهة صمود الكوردستانيين وإصرارهم، وباتت وصمة سوداء تلطخ جباه مرتكبيها.

بعد تلك الفاجعة، عاشت أمهات وأخوات وعائلات البارزانيين حياة مأساوية قاسية منقطعة النظير، واضطروا لمواجهة حياة الفقر والفاقة الصعبة والقاسية. أقبل أيادي الأمهات اللائي أنشأن وربين أولادهن بالحب والإخلاص للشعب والوطن.

في هذه الذكرى، نجدد تأكيدنا على حقوق جميع ضحايا أنفال البارزانيين وحملات الأنفال وجميع ضحايا النظام السابق. إن من واجب الحكومة العراقية أن تبذل كل ما يلزم لتحقيق العدالة وتعويض ذوي الضحايا.

ليكن الماضي وآلامه ومرارته عبراً ودروساً وحوافز تجعل من جميع مكونات العراق تعيش في ظل قبول الآخر واحترام المقابل والتسامح، بسلام وحرية وكرامة، ويكون البلد جامعاً للكل بدون تمييز.

تحية لذكرى ضحايا الأنفال البارزانيين وشهداء كوردستان كافة، التقدير والامتنان لكل الكرماء في أربيل وأطرافها الذي هبوا لنجدة المنكوبين البارزانيين وساعدوهم.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

31 تموز 2025

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