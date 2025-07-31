رئيس الحكومة في ذكرى إبادة البارزانيين: كوردستان لن تنسى الجرائم، وعلى الحكومة الاتحادية الكف عن تهميش حقوق الضحايا

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 31 تموز (يوليو) 2025، بياناً في الذكرى السنوية لإبادة البارزانيين، استذكر فيه فظائع حملات الأنفال، مؤكداً على ضرورة تحمّل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه الضحايا. وفيما يلي نص البيان:

في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي طالت البارزانيين، نستحضر بإجلال أرواح ضحايا تلك الجريمة النكراء، ونستذكر معها كل الفظائع الوحشية التي ارتكبها النظام العراقي السابق خلال حملات الأنفال التي عاثت خراباً في أرجاء كوردستان كافة.

وفي هذه الذكرى الحزينة، نحيي بإكبار واعتزاز ذكرى الشهداء البارزانيين، إذ ستبقى ذكراهم منقوشة في وجداننا، خالدةً على مر العصور.

على مدى قرنٍ من الزمن، صمدت منطقة بارزان في وجه هجمات واعتداءات اقترفها أعداء كوردستان، من الحرق والقتل الجماعي إلى التدمير والتنكيل، إلا أن الشعب الأبي والمظلوم في هذه المنطقة، وفي كوردستان عامة، هبّوا للذود عن وطنهم ببسالة وثبات، ملحقين الهزيمة بأعداء كوردستان.

لطالما أكدنا ونجدد تأكيدنا على أن تضطلع الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها القانونية والدستورية الكاملة تجاه ضحايا الأنفال والهجمات الكيماوية في كوردستان، وجميع ضحايا النظام السابق، وأن تكف عن سياسة تهميش حقوقهم المشروعة.

إن شعب كوردستان الوطني لن ينسى هذه الجرائم مطلقاً، ويجب أن تدرك الأجيال القادمة حقيقة أن شعب كوردستان، بكل مكوناته، قدّم أغلى التضحيات صوناً لهويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولن يتنازل عنها قيد أنملة، وسيقف سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه تدنيس أرض كوردستان أو تكرار السياسات والجرائم الشوفينية المقيتة فيها.

سلامٌ على الأرواح الطاهرة للشهداء البارزانيين وسائر شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/7/31

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