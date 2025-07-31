خبير بيئي: العراق يواجه صيفًا هو الأقسى منذ قرن، وينذر بكارثة إذا لم يشهد الشتاء القادم أمطارًا

حذر الخبير البيئي وناشط الأهوار، أحمد صالح نعمة، من أن العراق يمر بموسم صيف هو الأقسى منذ 100 عام، مما استنزف المخزون المائي الاستراتيجي للبلاد وينذر بكارثة إنسانية وبيئية وشيكة إذا لم يشهد الشتاء القادم أمطارًا كافية.

وقال صالح للمربد إن العراق أخطأ في إدارة مخزونه المائي، مشيرًا إلى أن البلاد لم تشهد موسم جفاف بهذه الحدة منذ 92 عامًا على وجه التحديد، مبينا أن هذا الوضع ينذر بخطر كبير على التنوع البيئي والحياة البرية المهددة، فضلًا عن الحيوانات التي تواجه خطرًا وجوديًا.

وأضاف صالح أن الكارثة هذه المرة ستكون بشرية وليست بيئية فقط إذا لم تهطل الأمطار في الشتاء القادم ولم يتم استثمارها بشكل فعال.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق الأهوار، حيث شهدت أهوار الحويزة مؤخرًا اندلاع حرائق واسعة النطاق بسبب الجفاف التام والتصحر كما أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة إلى تغيرات طوبوغرافية في أراضي الأهوار، التي تحولت إلى تشققات مشتعلة تنبعث منها سحب الدخان، مما يعكس حجم الكارثة البيئية الجارية.

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