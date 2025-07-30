الرئيس بارزاني يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدي القريب من اربيلن، الدكتور محمد الحسّان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، وسبل حل الخلافات بينهما، إلى جانب التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف لتجاوز الأزمات والتحديات.

كما كانت الأوضاع السياسية وآخر التغييرات في المنطقة محاور أخرى للقاء.

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