اقليم كوردستان يستعد لإحياء ذكرى “أنفال البارزانيين” بمراسم ضخمة (صور)

يستعد إقليم كوردستان، لإحياء ذكرى الأنفال والإبادة الجماعية بحق البارزانيين الذي يصادف يوم غد الخميس الموافق 31 تموز/ يوليو من كل عام .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إنه “من المقرر أن تُقام مراسم ضخمة في منطقة بارزان، حيث النصب التذكاري والمقبرة الجماعية للضحايا يوم غد الخميس”.

وأضاف أن، “المراسم سيشارك فيها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وعدد من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية أخرى”.

وأقدم النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين على تنفيذ حملات إبادة جماعية بحق البارزانيين في 31 تموز/ يوليو عام 1983 حيث راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بارزاني من الرجال والأطفال من مختلف الأعمار مع ترحيل النساء خارج مناطقهم.

ومنذ عام 2003 أعيدت رفات العديد من الضحايا التي كانت مدفونة في المناطق الصحراوية جنوبي العراق، وبنت حكومة إقليم كوردستان نصبا تذكاريا ومقبرة للضحايا في منطقة بارزان، حيث يزورها ذووهم و تُقام في النصب التذكاري المراسم الرسمية.

وأعادت السلطات في الإقليم رفات 100 شخص بارزاني في 20 تموز/ يوليو عام 2022 كانت مدفونة في صحراء السماوة جنوبي العراق في مراسم رسمية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية