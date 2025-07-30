تخطيط كوردستان: تقرير مؤشر الفقر الصادر في بغداد نُشر دون علمنا ومشاركتنا

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن اعتراضها على التقرير الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من اليوم في مؤتمر صحفي لوزارة التخطيط الاتحادية في بغداد، والمتعلق بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI)، والذي تم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضحت الوزارة في بيان أن “التقرير تم إعداده ونشره دون علم أو مشاركة وزارة التخطيط أو الجهاز المركزي للإحصاء في إقليم كوردستان”.

وأشار البيان إلى أنه “كان من المفترض أن يتم العمل على هذا التقرير منذ البداية بشكل تشاركي مع مؤسسات الإقليم، لضمان تضمين وجهة نظر حكومة الإقليم بشكل دقيق، بالإضافة إلى مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا، بما يتيح اعتمادها لاحقًا”.

كما أوضحت الوزارة أن “الأرقام الواردة في التقرير استندت إلى بيانات المسح الأخير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر (2023-2024)، والذي نُفذ بتاريخ 26-2- 2025، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية”.

ورغم إشارتها إلى أن المسح تم إنجازه مع الجهاز المركزي للإحصاء العراقي في سنوات سابقة، فإن الوزارة شددت على “ضرورة أن يُستخدم التقرير كأداة لتوجيه الخطط الاستراتيجية الشاملة حول الفقر، وليس فقط لقياس الفقر النقدي”.

مردفةً انه “وبحسب نتائج التقرير، فإن معدل الفقر متعدد الأبعاد في العراق بلغ 19.3%، بينما سجّل في إقليم كوردستان 8.6%، لذا كان من الضروري مشاركتنا في اعداد التقرير لضمان الدقة وتوحيد الرؤى في معالجة ظاهرة الفقر بجميع انواعه”.

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