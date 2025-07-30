وزارة التخطيط العراقية: أربيل المحافظة الأقل فقراً باقليم كوردستان والعراق

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أن محافظة أربيل هي أقل المحافظات من حيث نسبة الفقر، سواء في اقليم كوردستان أو في العراق.

وقال عبد الزهرة الهنداوي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (30 تموز 2025) حول التقرير الوطني الأول الخاص بأبعاد الفقر في العراق، إن التقرير “رسم لنا صورة بأبعاد واضحة ومسارات حقيقية عن الفقر على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وبالتالي أصبحت المهمة ربما أسهل في وضع السياسات المطلوبة والمناسبة لمكافحة الفقر في العراق، لاسيما ونحن نقترب كثيراً من إطلاق الستراتيجية الثالثة لخفض الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2026 إلى 2030”.

فيما تعلق بالانخفاض “من المؤكد أنه في ظل الظروف سواء الراهنة أو التي واجهها العراق في سنوات سابقة، تحقيق أي نسبة تراجع وانخفاض في المعدلات السلبية ومنها الفقر يشير إلى أن هناك نجاحاً في هذه السياسات”.

ولفت الهنداوي الى “انخفاض الفقر المادي من 23% في عام 2022 إلى 17.5% في عام 2024، وانخفاض الفقر متعدد الأبعاد تصل إلى نسبة حوالي 50%، وكنا نتحدث في عام 2018 عن نسبة فقر متعدد الأبعاد بحوالي 20% انخفضت إلى حوالي 11%، ما يعني حوالي 10.8%، وهذا يؤشر أن السياسات التي اتخذت من قبل الحكومة في ظل البرنامج الحكومي كأولويات تتحدث عن الفقر حققت مثل هذه النتائج المهمة، ومن المؤمل في ضوء الستراتيجية المقبلة أن تسهم السياسات المقبلة في تحقيق المزيد من الانخفاض بمعدلات الفقر في العراق”.

وعزا الهنداوي الفقر في العراق إلى أنه “ليس وليد اليوم وليس وليد اللحظة، إنما هو فقر متراكم”، مردفاً أن “نسبة الفقر في العراق قبل 2003 أي في تسعينيات القرن الماضي كانت تصل إلى 75%، ولكن بعد 2003 وفي ظل السياسات والخطط التنموية التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة أسهمت في خفض هذه النسبة في ظل التراكمات الكبيرة والظروف الصعبة التي واجهها العراق على مدى سنوات”.

ورأى الهنداوي أن “العراق ليس فقيراً، ولو كان فقيراً لوجدنا اليوم النسبة ربما تصل إلى أكثر من 60%، ولكن العراق من الدول التي تعد من المستويات المتوسطة في إمكاناتها الاقتصادية ودخلها، ولو كان غير ذلك لكانت المؤشرات أعلى من هذا بكثير”.

بخصوص معدلات الفقر حسب المحافظات، قال المتحدث باسم الوزارة إن “محافظة أربيل هي الأقل نسبة بالفقر بحوالي 6.8%، وترتفع النسبة قليلاً في محافظتي دهوك والسليمانية، على اعتبار أنه دهوك في وقت سابق احتضنت موجات نزوح كبيرة خلال 2014 وما تلاه، وبالتالي هذه أثرت على المستوى الخدماتي والمعيشي في المحافظة”.

وتابع أن “دهوك والسليمانية ترتفع فيهما نسبة الفقر أعلى من نظيرتها في أربيل يعني بين 8 إلى 10% في المحافظتين المذكورتين”، لافتاً الى أن محافظات اقليم كوردستان هي الأقل في معدلات الفقر على مستوى العراق”.

ونوّه الى أن “أعلى نسبة للفقر هي في محافظة المثنى بواقع 40%، رغم أنها شهدت انخفاضاً من 52% في عام 2022 لتصل إلى 40%”، مشيراً الى أن “المحافظات الأخرى الأعلى بنسبة الفقر بعد المثنى، هي الديوانية وذي قار وميسان ونينوى”.

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