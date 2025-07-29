الكاردينال ساكو يشيد بالتعايش في إقليم كوردستان واستقباله للمهجرين ويشكر الرئيس بارزاني

داعيًا الى اعادة التجربة الكوردستانية، كنموذج ناجح ، يصب في مصلحة الجميع

أشاد الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم ، اليوم الثلاثاء ، باحتضان اقليم كوردستان للمهجرين العراقيين وغير العراقيين،لأسباب سياسية وطائفية وعرقية،داعيًا الى اعادة التجربة الكوردستانية، كنموذج ناجح ، يصب في مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى ، للكاردينال ساكو ، حيث تم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة في العراق ، فضلًا عن سبل الحفاظ على الأواصر الإجتماعية بين المكونات العراقية.

كما بحث الجانبان، وفق بيان للممثلية ثقافة التعايش السلمي في اقليم كوردستان ، وضمان حقوق جميع المكونات،مع التأكيد على ضرورة ترسيخ هذه الثقافة الإنسانية الراقية على مستوى العراق.

وعبر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم عن شكره وامتنانه للرئيس مسعود بارزاني على رؤيته الوطنية لبناء العراق ، والحفاظ على حقوق المكونات العراقية، فضلًا عن احتضان اقليم كوردستان لجميع المظلومين والمهجرين العراقيين وغير العراقيين،لأسباب سياسية وطائفية وعرقية ، داعيًا الى اعادة التجربة الكوردستانية، كنموذج ناجح ، يصب في مصلحة الجميع.

كما اشاد الكاردينال ساكو بدور ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، في ايجاد التقارب بين الحكومتين الإتحادية واقليم كوردستان، مشددًا على ان رسالة الممثلية لحل المشاكل العالقة رسالة وطنية ناعمة من اجل الوصول الى حلول جذرية.

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