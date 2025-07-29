الموافقة على 30 مشروعاً صناعياً في دهوك

تمت الموافقة على 30 مشروعاً صناعياً متنوعاً في محافظة دهوك، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المشاريع متوافقة مع المعايير البيئية وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والاستثمار في دهوك، الذي عُقد برئاسة المحافظ وحضور المدير العام للبلديات. ناقش الاجتماع الوضع الصناعي والاستثماري في المحافظة، بالإضافة إلى طلبات المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء مصانع ومشاريع استثمارية جديدة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على 30 مشروعاً صناعياً تشمل:

– مصانع ومستودعات المواد الغذائية

– معامل مواد البناء والصناعات التحويلية

– مشاريع الري والزراعة

– محطات تنقية المياه

وشدد المسؤولون على ضرورة أن تنفذ هذه المشاريع وفقاً لتوجيهات حكومة إقليم كوردستان، مع مراعاة اللوائح البيئية وضمان عدم وجود آثار سلبية على البيئة، إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة الإقليم لتنشيط القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات في مختلف المحافظات.

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