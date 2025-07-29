إدارة زاخو المستقلة: زاخو أنظف مدينة على مستوى العراق ومشاريع حدائق كبرى قيد التنفيذ

أعلنت إدارة زاخو المستقلة أن مدينة زاخو تُعد أنظف مدينة على مستوى العراق وإقليم كوردستان، وزفّت لأهاليها بشرى إنشاء حديقتين كبيرتين، إحداهما ستكون الأكبر في البلاد.

وانطلق في زاخو مؤتمر “خطوة نحو مدينة خضراء” بالتنسيق بين إدارة زاخو المستقلة ومؤسسة كوردستان (كوردستان فاونديشن)، ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى حماية البيئة وزيادة نسبة المساحات الخضراء في حدود إدارة زاخو المستقلة، حيث يُختتم اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025.

شهد اليوم الأول من المؤتمر تدريب 40 شابًا على كيفية زيادة وحماية المساحات الخضراء في المنطقة، إضافة إلى عقد عدة جلسات بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وشباب المنطقة لمناقشة سبل تعزيز الخضرة وحماية بيئة المدينة.

وخلال كلمته في المؤتمر، أوضح كوهدار شيخو، رئيس إدارة زاخو المستقلة، أنه منذ تأسيس الإدارة المستقلة بقرار من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، انطلقت ثورة شاملة في جميع القطاعات، خاصة في مجال حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وأشار رئيس الإدارة إلى أن أحد المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان كان التركيز على حماية البيئة، حيث تم افتتاح مديريتي البيئة والحدائق ضمن حدود الإدارة المستقلة، وتدار هذه المديريات من قبل موظفين مختصين وخبراء في المجال البيئي.

وأضاف شيخو: “قبل تأسيس الإدارة المستقلة، كانت غالبية الحدائق والأشجار تُزرع بطرق غير سليمة في حدود زاخو، مما أدى إلى اندثارها وجفافها سريعًا؛ لكننا اليوم اتخذنا خطوات جديدة بشكل مستمر، ويمكنني القول بثقة أننا دخلنا مرحلة جديدة في هذا المجال”.

وأكد كوهدار شيخو أن زاخو باتت أنظف مدينة على مستوى العراق وإقليم كوردستان، مرجعًا ذلك إلى الجهود المتواصلة للمسؤولين والأهالي ورجال الدين، وإطلاق حملة توعية للمواطنين بأهمية حماية البيئة.

وأشار كذلك إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم زرع أكبر عدد من الأشجار على مستوى العراق وكوردستان في حدود الإدارة المستقلة، مما انعكس على زيادة واضحة في المساحات الخضراء ونظافة البيئة.

وأعرب شيخو عن فخره بأن سكان المنطقة أصبح لديهم وعي بيئي مرتفع، حيث لا يسمحون لأي شخص أو سائح بتلويث البيئة ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة.

مشاريع حدائق كبرى لتعزيز المساحات الخضراء

زفّ رئيس إدارة زاخو المستقلة “بشرى” لأهالي المنطقة بإطلاق مشروعين لإنشاء حديقتين كبيرتين بهدف زيادة المساحات الخضراء وجذب السياح. وأوضح أن إحدى الحديقتين ستقام على مساحة ألف دونم، لتصبح الأكبر على مستوى العراق وكوردستان، فيما ستُحوّل المنطقة الصناعية القديمة في زاخو إلى حديقة بمساحة 400 دونم، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى تهدف لتعزيز الغطاء الأخضر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار شيخو إلى التنسيق مع رئاسة البلديات لإلزام جميع المشاريع الاستثمارية التي تُنفذ في زاخو بإيلاء اهتمام خاص بالمساحات الخضراء وعدم تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

تأسيس إدارة زاخو المستقلة وإنجازات متواصلة

وكان تأسيس إدارة زاخو المستقلة من الخطوات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، في إطار سياسة لامركزية السلطات الإدارية، مما سهل الإجراءات ووسّع نطاق اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

وفي 20 أيلول 2021، وبموجب قرار صادر عن مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أُسست إدارة زاخو المستقلة، ما أسهم في دفع عجلة التنمية وتسهيل الخدمات اليومية للمواطنين. ومنذ ذلك الوقت، تم تنفيذ نحو 300 مشروع كبير وصغير في حدود الإدارة المستقلة، بميزانية تجاوزت 290 مليار دينار.

وبعد حصولها على صفة الإدارة المستقلة، أُسست في زاخو 7 مديريات عامة جديدة، إضافة إلى افتتاح 17 مكتبًا وقسمًا كمديريات، وكذلك 16 مديرية جديدة لم تكن موجودة في المدينة من قبل.

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